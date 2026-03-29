سخنگوی دولت اعلام کرد
شهادت ۲۶۱ زن و کودک زیر پنجسال در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل
سخنگوی دولت با اعلام تازهترین آمار شهدای زن و کودک، تشریح کرد: ۲۴۴ زن و ۲۱۴ نوجوانان کمتر از هجده سال، ۱۷ کودک کمتر از پنج سال و ۲۴ مدافع سلامت تاکنون به شهادت رسیدهاند.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در گفتوگویی تلویزیونی با تاکید بر اینکه دشمن آمده بود تا در مدت کوتاه سه یا چهار روزه به قول خودشان نسخه ایران و ایرانیان را درهم بپیچیند اما در باتلاقی گیر افتادند، اظهار کرد: آنان یک ماه است در این باتلاق دست و پا میزنند. این وضعیت برای دشمن حاصل تلاقی قدرت سخت ایران که دفاعی و موشکی است و قدرت نرم ایران که حاصل حضور همه مردم با باورها، نگرشها و ادیان مختلف پای کار ایران هستند، می باشد. به همین دلیل در یک ماه اخیر فشارهای جدی بر پیکره دشمن وارد شده است.
وی با اشاره به حملههای دشمن به مراکز علمی، تصریح کرد: این اقدامات برخلاف همه پروتکلهای جهانی است. در کنار این جنایات جنگی شاهد حمله به مخزن آب شرب در استان خوزستان بودیم. البته باید از فعالان وزارت نیرو برای رفع این مشکلات در حداقل زمان قدردانی کرد.
مهاجرانی با اشاره به حمله دشمن به چادر محل سکونت عشایر در ارتفاعات شهرستان دشتی، اظهار کرد: این حمله باعث شد یک زوج و دو فرزند آنان به شهادت برسند.
وی یادآور شد: طبق اعلام هلال احمر بیش از ۹۳ هزار و ۲۳۳ واحد غیرنظامی آسیب دیدند که از این تعداد ۳۱ هزار و ۵۶۲ واحد مسکونی و تجاری در تهران بوده است. ۶۰۰ مدرسه نیز آسیب دیده است.
مهاجرانی با اشاره به اقدامات دولت در روزهای اخیر برای مدیریت شرایط ویژه کشور، گفت: وزارت کار اعلام کرده با توجه به مشکلات پایان سال و شرایط ویژه کشور برای همراهی با کارفرمایانی که موفق نشدند لیست بیمه افراد را در بهمن را آماده کنند تا ۱۱ فروردین زمان دارند این کار را انجام دهند.
سخنگوی دولت گفت: از ابتدای آغاز حملات از سوی بهزیستی بیش از ۱۲۰ هزار خدمت سلامت روانی و اجتماعی به مردم ارائه شده است. سامانه ۴۰۳۰ نیز در این زمینه در کنار سایر سامانهها فعال است.
وی یادآور شد: رفع نیازهای خانوارهای کمبرخوردار نیز با همراهی نیکوکاران و خیران ادامه دارد که از اقدامات آنان قدردانی میکنیم. همچنین در مدت جنگ ۳ هزار گروه اجتماعمحور شامل ۱۳ هزار داوطلب در محلههای مختلف سراسر کشور در حال خدمترسانی به مردم هستند.
مهاجرانی گفت: وزارت آموزش و پرورش نیز اعلام کرده اسکان بیش از ۱۶۹ هزار مسافر در مدارس و مراکز رفاهی آموزش و پرورش با دستور وزیر در حال انجام است که باتوجه به شرایط کشور تخفیف ۵۰ درصدی اعمال شده است. در برخی استانها نیز با ابتکار استانداران از افراد جنگزده اسکان به شکل رایگان انجام میشود.
سخنگوی دولت همچنین یادآور شد: شهرداری تهران نیز اعلام کرده تاکنون ۱۴۰۰ خانوار معادل بیش از ۴ هزار نفر از آسیبدیدگان در ۳۰ محل اقامتی تهران اسکان داده شدهاند. عملیات بازسازی خانههای آنان پس از پایان جنگ انجام میشود.