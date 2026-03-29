به گزارش ایلنا، سیدعلی یزدیخواه به تشریح نشست مجمع نمایندگان استان تهران با وزیر راه و شهرسازی در خصوص بررسی موضوعات جنگ تحمیلی رمضان پرداخت و گفت: با توجه به شرایط جنگی کشور این جلسه پیرامون مباحثی همچون وضعیت ترخیص کالاها از بنادر، کریدورهای شمال-جنوب، اتصال خطوط ریلی به بنادر و همچنین واحدهای مسکونی آسیب دیده در خلال جنگ تحمیلی و مسکن ملی صورت گرفت و گزارش‌های خوبی از سوی وزیر دریافت شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این روزها معاونان وزیر را در استان‌ها مأموریت دارند و تقسیم کار لازم صورت گرفته است، گفت: آن‌ها به صورت میدانی و به صورت مستمر به استان‌ها مراجعه و سرکشی دارند.

وی افزود: همچنین در این جلسه به نحوه حمایت از کامیونداران پرداخته شد که در این ایام خالصانه و مجاهدانه در ارتباط با انتقال کالا و بار به شهرها و بنادر همکاری می‌کنند. امروز ظرفیت ناوگان حمل و نقل کشور با حضور ۵۰۰ هزار راننده کامیون و تریلر ظرفیتی بی‌بدیل است.

انتقال و توزیع کالاهای اساسی بی‌وقفه در حال انجام است

یزدیخواه ادامه داد: همچنین با توجه به وضعیت ناامنی که برای پروازهای بین شهری رخ داده، انتقال بار بر عهده راه آهن جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده که به شایستگی از عهده انجام این وظیفه خطیر برآمده و لازم است از زحمات آن‌ها سپاسگزاری کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در پایان با اشاره به اینکه این جلسه قرار است ادامه دار باشد، عنوان کرد: همچنین در این جلسه درباره پایانه‌های مرزی و نحوه صادرات و واردات کالا با کشورهای همسایه به ویژه در حوزه تأمین اقلام غذایی و سایر اقلام مورد نیاز جامعه در حوزه‌های علمی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و غیره صحبت شد که وضعیت مناسبی گزارش شده است.

انتهای پیام/