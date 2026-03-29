خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار حجت الاسلام حاج علی اکبری با یک خانواده شهید

کد خبر : 1766886
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و جمعی از معاونین و اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب با حضور در خانه شهید عظیم دوستی‌فر به این شهید و خانواده ایشان ادای احترام کردند.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و جمعی از معاونین و اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب با حضور در خانه شهید عظیم دوستی‌فر به این شهید و خانواده ایشان ادای احترام کردند. 

این شهید عزیز کارمند شهرداری منطقه ۱۱ تهران بود که در روز اول حملات دشمن آمریکایی‌صهیونی حین خدمت به شهادت رسید. 

پویش اول خانواده شهدا به دعوت رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای برای بازدید از خانواده‌های معظّم شهدا ایجاد شده است. ایشان در پیام به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۵ فرمودند: مردم هر محله، دیدارهای سال نو خود را با تکریم شهداء همان محل آغاز نمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار