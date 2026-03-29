دیدار حجت الاسلام حاج علی اکبری با یک خانواده شهید
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام حاجعلیاکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و جمعی از معاونین و اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب با حضور در خانه شهید عظیم دوستیفر به این شهید و خانواده ایشان ادای احترام کردند.
این شهید عزیز کارمند شهرداری منطقه ۱۱ تهران بود که در روز اول حملات دشمن آمریکاییصهیونی حین خدمت به شهادت رسید.
پویش اول خانواده شهدا به دعوت رهبر انقلاب حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای برای بازدید از خانوادههای معظّم شهدا ایجاد شده است. ایشان در پیام بهمناسبت آغاز سال ۱۴۰۵ فرمودند: مردم هر محله، دیدارهای سال نو خود را با تکریم شهداء همان محل آغاز نمایند.