ولایتمدار در گفتوگو با ایلنا:
آمادگی ما برای حفظ تمام جزایرمان یکسان است/ هر کشوری در حمله به جزایر ما به آمریکا کمک کند، به خاک تبدیل خواهد شد
اراده مسئولان ایران این است که دشمن در مقابل مردم ما زانو بزند
سالار ولایتمدار در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره ادعای تلاش آمریکا برای تصرف خارک باتوجه به اهمیت این جزیره به عنوان اصلیترین پایانه صادرات نفت ایران، گفت: تهدیدهای اخیر آمریکا، مخصوصا جزیره خارگ تا این لحظه بلوفی بیش نبوده است. ما هیچ شاهد و قرینهای را مشاهده نمیکنیم که دشمن بخواهد اشتباهی کند که یک لقمه آمادهای را در اختیار ما قرار دهد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: امروز دشمن در پایگاههایی که ۷۰۰ الی ۸۰۰ کیلومتر با ما فاصله دارد نیروهایش را نمیتواند حفظ و نگهداری کند، آنها را در بین شهروندان و هتلهای این کشورهای پنهان میکند. حالا میخواهد یک تعدادی نیرو را لخت بیاورد به یکی از جزایر ما؟ این به بلوف بیشتر شبیه است. حال فرض کنیم میخواهد عملی کند. اولاً حواسمان باشد ممکن است بگوید خارک؛ اما یک جزیره دیگری که از نظر ژئوپلتیکی برای ما تاثیر ندارد و چیزی هم داخلش نیست مورد هدف قرار دهد، باید حواسمان به این مساله باشد.
وی با اشاره به اینکه آمادگی ما برای حفظ تمام جزایرمان در خلیج فارس یکسان است، عنوان کرد: خودمان را از نظر پدافند غیرعامل، پدافند عامل و از نظر استراتژی و راهبرد نظامی در حالت آفندی آماده کردهایم. لذا هر کسی خودش را به جای نظامیان و طراحان ارتش آمریکا بگذارد این اقدام محال است، اگر چنین چیزی انجام شود در همان ساعات اولیه شکست خواهد خورد و در همان ساعات ناکامیشان در کل دنیا مطرح میشود.
ولایتمدار بیان کرد: من خودم را جای هر کدام از فرماندهان آنان میگذارم بعید میدانم چنین تصمیمی بگیرند، اما اگر بگیرند قطعا به نفع ماست. فرماندههان ما خط و نشان لازم را کشیدند و دستگاه دیپلماسی هم دارد اقدامات دیپلماتیک خودش را انجام میدهد.
وی با بیان اینکه درخصوص حرکت زمینی آمریکا مردم عزیز ما هیچ جای نگرانی نداشته باشند، عنوان کرد: هر اقدام و تصمیمی بگیرند یقیناً و صد در صد به نفع ما و جبهه است و به شکست آمریکا سرعت میدهد، اگر این کار را انجام دهد؛ فرض کنید اگر جنگ میخواست ۲ ماه طول بکشد در این زمینه ظرف ۱۵ روز دستهایشان را بالا میگیرند و تسلیم میشوند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم عزیز ما بدانند مسئولین ما به صورت متمرکز در کانونی تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه ارادهشان این است که دشمن در مقابل شما زانو بزند، تحلیل و گمانهزنیها چه از زبان دوست و چه از زبان دشمن را گوش نکنید.
وی در خصوص نقش همسایگان در اقدامات آمریکا و تلاش برای تصرف جزایر گفت؛ اگر دشمن بخواهد به جزایر ما حمله کند حتما باید از یک یا دو کشور همسایه حمله کند، که این رسیدن به اوج تنشها است و این کشورها بدانند یقیناً و حتما به خاک تبدیل خواهند شد، نه این که فقط الان، بلکه تا سالها اگر جنگ تمام شود هم ما نمیگذاریم سالها در آن کشور امنیت باشد؛ چراکه اگر جنگ تمام شود و آمریکا از منطقه بیرون برود این همسایه که از کنار ما نمیرود آنقدر موشک سرگردان به آن کشور خواهد رفت که برای دنیا این کشور عبرت خواهد شد و بعید میدانم چنین اشتباهی را مرتکب شوند.