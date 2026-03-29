خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

انتقام خون شهدای دنا را می‌گیریم

کد خبر : 1766794
لینک کوتاه کپی شد.

امیر دریادار شهرام ایرانی با هشدار به ناوگروه هواپیمابر آبراهام لینکلن گفت: در سرتاسر سواحل مکران به محض اینکه در تیررس ما قرار بگیرید، با شلیک انواع موشک‌های ساحل به دریا از شما انتقام خون شهدای دنا را می‌گیریم.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع رزمندگان یگان‌های موشکی، پهپادی و پدافند هوایی این نیرو گفت: پیش از این، طی چند مرحله عملیات موشکیِ نیروی دریایی ارتش علیه ناوگروه آبراهام لینکلن، این ناو و یکی از شناورهای رزمی همراهِ آن مورد هدف قرار گرفته و جنایتکاران آمریکایی با نگرانی از قرار گرفتن این ناوگروه در تیررس موشک‌های ما مجبور شدند با جابجایی‌های مکرر، صدها مایل از آب‌های سرزمینی ایران فاصله بگیرند. 

وی افزود: اگر این ناوگروه در تیررس موشک‌های ما قرار بگیرد، در سرتاسر سواحل مکران با شلیک انواع موشک‌های ساحل به دریا از آن انتقام می‌گیریم. دریادار ایرانی با اشاره به سکوت سنتکام در خصوص محدویت‌ها و آسیب‌های احتمالی به یگان‌های شناور آمریکایی حاضر در منطقه، تأکید کرد: تمامی موقعیت‌ها و تحرکات ناوگروه آبراهام لینکلن و درخواست‌های آن از کشورهای منطقه در راستای تأمین نیازمندی‌های پشتیبانی بصورت دقیق و لحظه‌ای تحت رصد ما قرار دارد. 

فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: شرق تنگه هرمز و دریای عمان که درگاه ورودی به تنگه هرمز و خلیج فارس محسوب می‌شود تحت کنترل کامل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است و منتظر لحظه انتقام از شما هستیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار