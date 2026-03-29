به گزارش ایلنا، محمدرضا قالیباف در سی‌امین روز دفاع ملی ایرانیان خطاب به مردم ایران نوشت:

سی روز از جنگ میهنی رمضان می گذرد. یک ماه از اولین حضور شما در خیابان به عنوان سنگر محکم و ستبر حفاظت از وطن و دفاع جانانه شما از میهن در سایر عرصه ها و مجال ها می گذرد. سی روز شکوه. سی روز افتخار. سی روز غرور. سی روز به عظمت تاریخ بزرگ ایران. سی روز به شکوه حماسه های ملی و میهنی. این سی روز حضور در خیابان و سایر عرصه ها نه فقط حمایت از رزمندگان در نیروهای مسلح که حضور در میدان جنگ و نبرد مستقیم با خصم دون و پست بود و است. خیابان در این سی شب نمود و آیینه قدرت اجتماعی ملتی بود که شکست خوردن را بلد نیست، شکست ناپذیر است، زبان زور را تحمل نمی کند و چون رهبر شهیدش فریاد " مثلی لایبایع مثل یزید" سر می دهد و دشمن چه می دانست که خیابان خود جبهه گسترده شما ملت بزرگ مقابل جنایتکاران تاریخ است. و اکنون این قدرت را درک کرده است. و از خیابان عصبانی و آشفته است. این آشفته حالی را پایانی نیست چرا که شما ملت پایان ناپذیرید.

در این سی شب کنار هم ایستادید. با هم بودید. ایران بودید. افتخار بودید. در این سی شب کنار هم در عزای رهبر شهیدمان گریستید، مقابل دشمن ملعون فریاد "هیهات منا الذله" سر دادید. با فریاد "نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا" به موشک ها قدرت دادید و چه بسا خود مانند موشک بر پیکر خصم فرود آمدید. در شب های قدر از خداوند طلب رحمت و غفران و نصر کردید و با تسلیم شدن مقابل قدرت لا یزال الهی، توان سر خم نکردن مقابل قدرت های مادی پیدا کردید. در این شب های مقدس که به یاد رهبر شهیدمان می توان نام "شب های اتحاد مقدس" بر آن نهاد، با رهبر عزیزمان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای عزیز بیعت کردید و چه بیعت پرشور و با ابهتی. اندوه بزرگ تان از غم شهادت آقا را تبدیل به خشم علیه دشمن و لبیک به نایب امام زمان(عج) کردید. برای سرداران بزرگ ، فرماندهان رشید و مظلومان میناب و مجاهدان گمنامی که دست برتر به ایران دادند، گریستید. پشتوانه رزمندگان جان بر کف خود در تمام جبهه ها شدید.

ملت بزرگ ایران! شما جان و روح ایران بودید آن هنگام که "ای ایران" محمود کریمی را خواندید. آن زمان که " بزن که خوب می زنی" مهدی رسولی را فریاد زدید. با نوای حماسی "الله اکبر" حسین طاهری همراه شدید و صدای اقتدار ایران در روز قدس بودید. و با "حسبی الله" محسن چاووشی قدرت توکل خود را بیان کردید. شما به راستی ملت امام حسین(ع) هستید که غم یکدیگر را می خورید، در یاری به یکدیگر اندکی تعلل نمی کنید، کم خود را با دیگری شریک می شوید و از هیچ کرمی دریغ نمی کنید. آن رهبر عاشورایی را چنین ملت امام حسینی روا است. دشمن گمان کرد که جامعه پس از جنگ تکه تکه خواهد شد و مقابل هم خواهد ایستاد اما ملت بزرگ ایران یک پیکر با نود میلیون جان بود و بر خلاف انگاره دشمن متحدتر از همیشه کنار هم ماند. این وحدت چنان باشکوه و عمیق بود که لکنت ها در دفاع از ایران برداشته شد و توطئه دشمن به خودش بازگشت. امروز هنرمند و ورزشکار و رزمنده و کارگر و معلم همه یکصدا ایران را صدا می زنند و روح جمعی خود را به رخ دشمن جنایتکار می کشانند. مردم بزرگ ایران با سلایق مختلف به خوبی یکدیگر را پیدا کردند و دفاع ملی را شکل دادند. به این ملت بزرگ تعظیم می کنم.

اکنون جنگ رمضان در حساس ترین لحظات است. دشمنی که ادعا می کرد نیروی هوایی و دریایی و موشکی ما را نابود کرده است، طرح فروپاشی جمهوری اسلامی را داشت، حالا هدف خود را باز شدن تنگه هرمز قرار داده است. باز کردن تنگه ای که قبل از جنگ رمضان باز بود تبدیل به آرزوی عملیاتی ترامپ شده است. ترامپ در همراهی کشورهای اروپایی ناتوان است. بازار انرژی از کنترل خارج شده است و تورم مواد غذایی نزدیک است. مظاهر ابهت آمریکایی از اف 35 تا ناو هواپیمابر و پایگاه های منطقه ای آمریکا لطمه های بزرگ دیده است. اصابت ها به رژیم، موثر و دقیق و بنیان افکن بوده است. حزب الله لبنان که مدام به خلع سلاح تهدید می شد امروز بخش مهم و موثری از مقاومت است و رژیم منحوس را گرفتار کرده است. مقاومت عراق دلاورانه می جنگد و دشمن را شگفت زده کرده است. اانصار الله یمن با ورودش نفس تازه ای به جبهه مقاومت داده و آماده است تا شگفتانه های دیدنی را رقم بزند. این عزت و بزرگی جبهه مقاومت مقابل مستکبران عالم است. ترامپ در جهان به راه انداختن جنگ بی هدف متهم شده و پاسخی برای افکار عمومی اش ندارد. شر آغاز جنگ به آغازکننده اش بازگشته است.

دشمن در عیان، پیام مذاکره و گفت و گو می فرستد و در پنهان برای حمله زمینی نقشه می کشد. غافل از آنکه مردان ما منتظر ورود زمینی سربازان آمریکایی هستند تا آتش به جان آنها بیاندازند و شرکای منطقه ای شان را برای ابد تنبیه کنند. شلیک های ما ادامه دارد. موشک های ما برقرارند. عزم و ایمان ما فزونی گرفته. بر ضعف های دشمن آگاهیم و به وضوح آثار رعب و وحشت را در لشکر دشمن مشاهده می کنیم.

این روزها درباره مذاکره، حرف ها و سخن های متفاوتی از مقامات دشمن شنیده می شود. آمریکا به بیان آرزوهایش می پردازد و آنچه در جنگ به آن دست پیدا نکرده است را به عنوان فهرست ۱۵ ماده ای اعلام می کند و در دیپلماسی می جوید. تا زمانی که آمریکایی ها به دنبال تسلیم ایران باشند، پاسخ فرزندان شما به این آرزوهای آمریکایی مشخص است: هیهات مناالذله.

ما در یک جنگ جهانی بزرگ قرار داریم و باید تا رسیدن به قله خود را برای مسیر پرپیچ و خم و سختی که پیش رو داریم، مهیا کنیم ولی با پشتیبانی و حمایت همه شما، ذیل هدایت های ولی امرمان و زیرسایه عنایت های مستقیم حضرت ولی عصر، یقین داریم که می توانیم آمریکا را تنبیه و پشیمان کنیم که دیگر هوس حمله به ایران نکند و حقوق حقه خودمان را با اقتدار به دست آوریم.

لحظه ای در اراده سربازان و خادمان خود تردید نکنید که از کوه استوارتر، از آتش سوزاننده تر و از صاعقه ترسناک‌تر برای دشمن هستند. مصداق فرمایش امیرمومنان ؛ دندان ها را به هم می فشارند، جمجمه هایشان را به خدا می سپارند، پای محکم بر زمین دارند و حتی اگر کوه ها از جای کنده شوند، ثابت و استوارند.

به شما اطمینان می دهم که به لطف الهی جز با پیروزی از این جنگ خارج نمی شویم که نشانه های این فتح در حال آشکار شدن است. جنگی که عاشورایی آغاز کردیم را جز با فتح به پایان نمی بریم و اجازه نمی دهیم بدون تثبیت اقتدار ایران ، دشمنان از جنگ خارج شوند. این جنگ را تبدیل به عبرتی بزرگ برای هر متجاوزی خواهیم کرد به فضل خداوند متعال.

در پایان از شما بزرگواران می خواهم که خیابان را رها نکنید. موشک، خیابان و تنگه، گلوی دشمن را فشرده است. همان گونه که سربازان شما موشک و تنگه هرمز را رها نمی کنند شما هم تنگه خیابان را رها نکنید. وحدت و انسجام را حفظ کنید. به وعده الهی مطمئن باشید و فرزندان خود در جبهه های مختلف نبرد را فراموش نکنید و برای سلامتی آن ها دعا کنید.

همه تابع ولی فقیه هوشیار و آگاه و متقی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای عزیز باشیم. هر شب در میعادگاه خود الله اکبر بگویید. شکر این مقاومت جانانه را به جا آورید و برای سربازان و زمندگان خود دعا کنید. خداوند حافظ ایران اسلامی است.

وَ أُخْرَى‏ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ‏

انتهای پیام/