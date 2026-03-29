از سوی سفارت ایران در آفریقای جنوبی منتشر شد؛

تصاویر فرمانده و افسر ناو یو‌اس‌اس که ۳ بار دستور شلیک موشک‌ تاماهاوک به مدرسه میناب را صادر کردند

سفارت ایران در آفریقای جنوبی با انتشار تصاویر فرمانده و افسر ناو یو‌اس‌اس اسپروانس که سه بار دستور شلیک موشک‌های تاماهاوک به مدرسه میناب را صادر کردند، نوشت: آیا خودشان فرزندی ندارند؟

به گزارش ایلنا، سفارت ایران در آفریقای جنوبی با انتشار تصاویری در صفحه اجتماعی ایکس نوشت: این دو جنایتکار را به خاطر بسپارید: لی آر. تیت، فرمانده، و جفری ای. یورک، افسر اجرایی ناو یو‌اس‌اس اسپروانس، که سه بار دستور شلیک موشک‌های تاماهاوک را صادر کردند و در نتیجه ۱۶۸ کودک بی‌گناه در یک مدرسه در میناب کشته شدند.
آیا خودشان فرزندی ندارند؟

سفارت ایران در ونزوئلا هم با انتشار همین تصاویر در پیامی مشابه نوشت: با خود می‌پرسم: آیا خودشان فرزندی دارند؟ آیا می‌توانند بعد از آنچه انجام داده‌اند، به چشمان فرزندانشان نگاه کنند؟ آیا می‌توانند شب‌ها آسوده بخوابند، بدون آن‌که سنگینی این جنایت هولناک آن‌ها را رها کند؟ جهان نباید این چهره‌ها و این بی‌رحمی را فراموش کند. چه ننگی برای آن‌ها و برای بشریت!

