شهادت یک خانواده عشایری در حمله به شهرستان دشتی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، احسان جهانیان معاون سیاسی استاندار بوشهر اظهار داشت: از شب گذشته تا صبح روز جاری، ۱۵ نقطه–مکان در شهرهای مختلف استان مورد اصابت حملات هوایی دشمن صهیونی و آمریکایی قرار گرفت.

جهانیان با تشریح جزییات این خبر خاطر نشان کرد: از جمله این حملات یک نقطه در محوطه پیرامونی نیروگاه اتمی بوشهر بود که مورد اصابت واقع شده است.

وی ابراز داشت: مهم‌ترین حادثه حملات اخیر، اصابت پرتابه به چادر محل اقامت و سکونت عشایر در ارتفاعات شهرستان دشتی بود که متاسفانه منجر به شهادت یک زوج و دو فرزند عزیز آنان شد و فرزند دیگر نیز با شدت جراحت به مراکز درمانی منتقل شد.

معاون سیاسی استاندار بوشهر ضمن ابراز تاسف از این واقعه و تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان به جامعه عشایری کشور به ویژه عشایر رشید و غیور استان بوشهر بیان داشت: این حادثه چهره دیگری از رژیم کودک کش را به نمایش گذاشت که برخلاف قوانین، مقررات و کنوانسیون های بین المللی، غیرنظامیان بی گناه را هدف تهاجم و تجاوز نظامی خود قرار می‌دهد.

