شهادت یک خانواده عشایری در حمله به شهرستان دشتی
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر از شهادت یک خانواده عشایری در حملات صبح روز جاری در شهرستان دشتی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، احسان جهانیان معاون سیاسی استاندار بوشهر اظهار داشت: از شب گذشته تا صبح روز جاری، ۱۵ نقطه–مکان در شهرهای مختلف استان مورد اصابت حملات هوایی دشمن صهیونی و آمریکایی قرار گرفت.
جهانیان با تشریح جزییات این خبر خاطر نشان کرد: از جمله این حملات یک نقطه در محوطه پیرامونی نیروگاه اتمی بوشهر بود که مورد اصابت واقع شده است.
وی ابراز داشت: مهمترین حادثه حملات اخیر، اصابت پرتابه به چادر محل اقامت و سکونت عشایر در ارتفاعات شهرستان دشتی بود که متاسفانه منجر به شهادت یک زوج و دو فرزند عزیز آنان شد و فرزند دیگر نیز با شدت جراحت به مراکز درمانی منتقل شد.
معاون سیاسی استاندار بوشهر ضمن ابراز تاسف از این واقعه و تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان به جامعه عشایری کشور به ویژه عشایر رشید و غیور استان بوشهر بیان داشت: این حادثه چهره دیگری از رژیم کودک کش را به نمایش گذاشت که برخلاف قوانین، مقررات و کنوانسیون های بین المللی، غیرنظامیان بی گناه را هدف تهاجم و تجاوز نظامی خود قرار میدهد.