به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) اعلام کرد: همزمان با هدف قرار گرفتن مخفیگاه های فرماندهان و سربازان آمریکایی در دبی که تلفات سنگینی بر آنها وارد نمود، یک انبار دپوی سامانه های ضد پهپادی مربوط به کشور اوکراین که برای کمک به ارتش آمریکا در دبی وجود داشت و ۲۱ نفر اوکراینی نیز در آن محل حضور داشتند، هدف عملیات ترکیبی نیروهای هوافضا و دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و منهدم شد.

وی گفت: از سرنوشت نیروهای اوکراینی حاضر در محل یادشده که احتمالا کشته شده اند، اطلاعی در دست نیست.