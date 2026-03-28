به گزارش ایلنا، متن کامل یادداشت فرهاد طهماسبی نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رژیم اشغالگر و جنایتکار صهیونیستی، بار دیگر با حملات بزدلانه خود علیه زیرساخت‌های صنعتی کشور، چهره واقعی خود را به جهانیان نشان داد. حمله به صنایع فولاد و سیمان جمهوری اسلامی ایران، نه تنها اقدامی تروریستی و خلاف تمامی موازین حقوق بین‌الملل است، بلکه نشانه‌ی آشکار از استیصال و درماندگی دشمنان ملت ایران در برابر قدرت روزافزون صنعتی و اقتصادی کشور و همچنین درماندگی در میدان نبرد در مقابل رزمندگان غیور ایران اسلامی می‌باشد.

اینجانب به‌عنوان نماینده مردم شریف ایران و نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، این اقدام جنایتکارانه را محکوم می‌کنم و مطمئنم بر اساس رویکرد نیروهای مسلح دلاور کشور در جنگ رمضان پاسخی سریع، قاطع و بدون اغماض به این تجاوز آشکار داده خواهد شد تا رژیم اشغالگر قدس و حامیان شرور آن در منطقه بدانند که تعرض به امنیت ملی و سرمایه‌های صنعتی ملت ایران بی‌پاسخ و هزینه نخواهد ماند.

همه دنیا بداند صنعت کشور، سمبل خودکفایی و مقاومت ملی است؛ و هرگونه تهدید علیه آن، تهدیدی علیه تمامیت و استقلال جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

مجلس شورای اسلامی و کمسیون صنایع و معادن مجلس نیز ضمن پیگیری ابعاد فنی و امنیتی این حوادث و تلاش در جهت دفع خسارات وارده و بازگشت صانع آسیب دیده به مدار تولید، از هرگونه اقدام بازدارنده و تنبیهی نیروهای مسلح مقتدر کشور حمایت کامل خواهد کرد.

ملت ایران امروز بیش از هر زمان دیگر متحد و استوار در کنار رزمندگان و حافظان امنیت خویش ایستاده و اجازه نخواهد داد هیچ قدرتی، اقتصاد مقاومتی و توان تولید داخلی ما را هدف قرار دهد.

رژیم صهیونیستی باید بداند دوران بزن درویی، ترور و فرار و عدم پاسخگویی به جنایاتش به پایان رسیده است، و هر جنایتی با پاسخی درخور و سنگین روبرو خواهد شد.

فرهاد طهماسبی

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و نایب ‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن

