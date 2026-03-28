جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حمله رژیم صهیونسیتی و آمریکا به روستایی در شیراز با بمب‌های کنسروی که جزء سلاح‌های ممنوعه هستند، گفت: رژیم صهیونسیتی و آمریکا روش‌هایی کاملا ناجوانمردانه را در جنگ پیش گرفته‌اند و به کشتار غیرنظامیان روی آورده‌اند.

نماینده شیراز با بیان اینکه این دو در جنگ به جنایت و اعمال زشت دست می‌زنند، بیان کرد: نمونه‌اش پرتاب مین‌هایی است که غیرنظامیان هدف‌گیری می‌کند و این در دستور کارشان است.

وی ادامه داد: متأسفانه در یکی از روستاهای شیراز شاهد این موضوع (استفاده از مین‌های تک نفره کنسروی) بودیم که هشدار لازم به مردم داده شده است و مردم باید مراقبت کنند تا ان‌شاالله اتفاقی برای‌شان رخ ندهد.

قادری تاکید کرد: مردم باید مواردی را که مشاهده می‌کنند، سریعا اطلاع دهند تا این مین‌ها جمع‌آوری شود .

وی درباره حملات رژیم صهیونسیتی و آمریکا به زیرساخت‌ گفت: دشمنان در اصفهان و خوزستان و یزد و اراک و فارس حمله به زیرساخت‌ها را آغاز کرده‌اند طبعا زیان این کار متوجه خودشان است و همان طور که قبلاً ایران اخطار داده است، بیش از آنکه ما ضرر کنیم خودشان ضرر می‌کنند.

به گزارش ایلنا، تصاویری از پرتاب بمب‌های خوشه‌ای کمی بزرگ‌تر از قوطی کنسرو در فضای مجازی پخش شد که یک روستا در جنوب شیراز هدف حملهٔ این سلاح‌ها بود.

مردم این روستاها نادانسته برخی از این مین‌‌ها را لمس کرده و ۶ تن به شهادت رسیدند.

این سلاح‌ها ممنوعه است و نباید در محیط شهری استفاده شود. این بسته‌های انفجاری، مین‌های ضد‌زره پرتاب‌شده از بمب‌های خوشه‌ای آمریکا و اسرائیل هستند و به کارگیری آنها در نقاط مسکونی جنایت جنگی است.

انتهای پیام/