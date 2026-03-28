دیدار رئیس دیوان عالی کشور و جمعی از مسئولین دادسرای ویژه روحانیت قم با آیت الله فاضل لنکرانی

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه‌های ویژه روحانیت سراسر کشور به همراه جمعی از مسئولین دادسرای ویژه روحانیت قم با آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی دیدار کردند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در این دیدار نوروزی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره استاد خویش آیت الله العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی؛ از پیام‌ها و موضعگیری‌های به هنگام و موثر آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل در مناسبت‌های گوناگون دینی و سیاسی (خصوصا در جریان هجوم وحشیانه آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونیستی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به شهادت رساندن قائد امت و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و کودکان مظلوم مدرسه میناب و جمعی از فرماندهان ارشد ارتش و سپاه، تقدیر و تشکر کرد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به پیام تبریک علما و مراجع و به ویژه پیام آیت الله فاضل لنکرانی درخصوص حسن انتخاب مجلس خبرگان رهبری در انتصاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) به رهبری نظام جمهوری اسلامی و همچنین بیانات مستدل ایشان در رد بیانیه جامعه الازهر مصر، تصریح کرد: این موضع‌گیری‌های دقیق و عالمانه مایه دلگرمی مردم و مسئولین نظام به ساحت مرجعیت شیعه و حوزه‌های علمیه و علمای گرانقدر و همیشه در صحنه است.

در ادامه، آیت الله فاضل لنکرانی ضمن تشکر و خیرمقدم به رئیس دیوان عالی کشور و همراهان وی اظهار داشت: کار ما در مقابل زحماتی که مسئولین نظام و جان برکفان قوای نظامی و انتظامی کشور متحمل می‌شوند، ناچیز است و نقش اصلی در این پیروزی‌های غرورآفرین در برابر قدرت پوشالی استکبار جهانی را مردم شریف و با بصیرت و همیشه در صحنه ما ایفا می‌کنند.

وی ادامه داد: بنده گاهی فکر می‌کنم اگر والد مرحوم ما در قید حیات بودند اکنون چه می‌کردند؟ قطعا یکی از اقدامات ایشان این بود که هیات‌هایی را از سوی خود بین این تجمعات شبانه مردمی می‌فرستادند تا از جانب ایشان از حضور آگاهانه و دشمن شکن آنها تقدیر و تشکر کنند.

آیت الله فاضل لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما بخوبی مشاهده می‌کنیم که در جنگ تحمیلی رمضان، زحمات امام راحل عظیم الشان و خون‌های پاک شهداء به بار می‌نشیند، خصوصا زحماتی که رهبر شهید ما در این ۳۷ سال متحمل شدند. شهادت این حکیم بزرگوار بسیاری از حقایق را برای مردم عزیز ما و مردم جهان آشکار کرد.

وی در پایان تاکید کرد: مظلومیت برخی شهدای والامقام به اندازه‌ای است که چیزی جز شهادت نمی‌تواند اجر و پاداش آنها باشد و زوایای مختلف زندگی آن عزیزان را برای ما روشن کند.