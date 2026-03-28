یوسف پزشکیان:
نیروهای مسلح ایران برای هر سناریویی برنامه دارند
کد خبر : 1766153
فرزند و مشاور رئیسجمهوری با اشاره به تجاوز نظامی رژیم اسرائیل و آمریکا به کارخانههای فولاد خوزستان و اصفهان، اظهار کرد: نیروهای مسلح ما برای هر سناریویی برنامه دارند و کشورهای منطقه نمیتوانند سوار کشتی آمریکا شوند و بخواهند پایشان خیس نشود.
به گزارش ایلنا، یوسف پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«دشمن جنایتکار با حمله به کارخانجات و زیرساختهای اقتصادی و تجاری ماهیت پلیدش را آشکار کرد و دروغگویی ترامپ بیش از پیش آشکار شد.
نیروهای مسلح ما برای هر سناریویی برنامه دارند. کشورهای منطقه نمیتوانند سوار کشتی آمریکا شوند و بخواهند پایشان خیس نشود.»