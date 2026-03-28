سیاست داخلی ۰۸ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۰۱:۱۹:۵۷

یوسف پزشکیان:

نیروهای مسلح ایران برای هر سناریویی برنامه دارند

فرزند و مشاور رئیس‌جمهوری با اشاره به تجاوز نظامی رژیم اسرائیل و آمریکا به کارخانه‌های فولاد خوزستان و اصفهان، اظهار کرد: نیروهای مسلح ما برای هر سناریویی برنامه دارند و کشورهای منطقه نمی‌توانند سوار کشتی آمریکا شوند و بخواهند پایشان خیس نشود.