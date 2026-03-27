بیعملی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در برابر اقدامات وحشیانه، تعجببرانگیز است
سازمان انرژی اتمی نوشت: بیعملی نهادهای بینالمللی، بهویژه آژانس بینالمللی انرژی اتمی در برابر اقدامات وحشیانه، تعجببرانگیز است.
به گزارش ایلنا سازمان انرژی اتمی در شبکه ایکس نوشت: در ساعات گذشته، دشمن آمریکایی_صهیونی، به مجتمع آبسنگین خنداب و کارخانه تولید کیکزرد اردکان حمله کرد.
تهاجم به این مراکز #صلحآمیز، نقض آشکار حقوقبینالملل و تهدید جدی علیه #امنیت_منطقه است.
بیعملی نهادهای بینالمللی، بهویژه آژانس بینالمللی انرژی اتمی در برابر اقدامات وحشیانه، تعجببرانگیز است.