حضرتی:

هدف دشمن که دچار بی‌دستاوردی‌ست، سلب آرامش مردم ‌ایران ⁩ است

هدف دشمن که دچار بی‌دستاوردی‌ست، سلب آرامش مردم ‌ایران ⁩ است
کد خبر : 1766112
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: هدف دشمن که دچار بی‌دستاوردی‌ست، سلب آرامش مردم ‌ایران ⁩ است.

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پیرو حمله متجاوزان صهیونی_آمریکایی به کارخانه‌های فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان، با مدیران عامل شرکت‌ها و استانداران محترم خوزستان و اصفهان تلفنی گفت‌وگو داشتم و تاکید کردم: حمله به زیرساخت‌های صنعتی کشور، نشانه استیصال دشمن است. ‌در حال حاضر، شرایط تحت کنترل است و جای نگرانی نیست.

هدف دشمن که دچار بی‌دستاوردی‌ست، سلب آرامش مردم ‌ #ایران ⁩ است، اما ‌ #برای_ایران ⁩ و با همت جوانان و نخبگان ایرانی، همه خسارات و خرابی‌ها جبران و بهتر از گذشته خواهیم ساخت.

دشمن رفتنی است و ایران ما ماندنیست. همان‌طور که مغول‌ها رفتند و ایران عزیزمان ماند.

