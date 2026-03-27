حضرتی:
هدف دشمن که دچار بیدستاوردیست، سلب آرامش مردم ایران است
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پیرو حمله متجاوزان صهیونی_آمریکایی به کارخانههای فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان، با مدیران عامل شرکتها و استانداران محترم خوزستان و اصفهان تلفنی گفتوگو داشتم و تاکید کردم: حمله به زیرساختهای صنعتی کشور، نشانه استیصال دشمن است. در حال حاضر، شرایط تحت کنترل است و جای نگرانی نیست.
هدف دشمن که دچار بیدستاوردیست، سلب آرامش مردم #ایران است، اما #برای_ایران و با همت جوانان و نخبگان ایرانی، همه خسارات و خرابیها جبران و بهتر از گذشته خواهیم ساخت.
دشمن رفتنی است و ایران ما ماندنیست. همانطور که مغولها رفتند و ایران عزیزمان ماند.