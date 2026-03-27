رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهدای ارتش در استان فارس دیدار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به نمایندگی از امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش در ادامه دیدار با خانواده شهدا، با خانواده شهدای جنگ رمضان ارتش (شهدای ناوشکن دنا و پدافند هوایی) در شهرهای فسا، نوبندگان، رونیز، نیریز و استهبان دیدار و گفت‌وگو کرد.

حجت‌الاسلام محمدحسنی در این دیدارها با تأکید بر جایگاه والای شهادت در فرهنگ اسلامی گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، تکریم خانواده‌های آنان و ادامه راه و آرمان‌هایشان، از مهم‌ترین وظایف جامعه و مسئولان است.

وی با اشاره به اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران خود را در برابر شهدا و خانواده‌های آنان مسئول می‌داند، افزود: امروز همه داشته‌های کشور مرهون ایثار و فداکاری شهیدان و صبر و استقامت خانواده‌های آنان است و ما وظیفه داریم راه پرافتخار آنان را ادامه دهیم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، همچنین یکی از رسالت‌های مهم بازماندگان شهدا را انتقال پیام و آرمان‌های آنان به نسل‌های آینده دانست.