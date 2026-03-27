به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس‌ شورای اطلاع‌رسانی دولت در سفر به استان قزوین و دیدار با محمد نوذری، استاندار قزوین گفت: رئیس جمهور پزشکیان، معاون اول و اعضای کابینه با تمام توان در تلاش هستند تا شرایطی فراهم شود که مردم حتی در وضعیت جنگی، احساس فشار و نگرانی نکنند و زندگی آنان با کمترین اختلال ادامه یابد.

وی ادامه داد: در این شرایط کشور، مدیریت امور به‌گونه‌ای صورت گرفته که مردم دچار مشقت نشوند و بتوانند با آرامش، مسائل و تحولات را دنبال کنند.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: سه رکن اصلی عبور از شرایط موجود «دولت»، «نیروهای مسلح» و «مردم» است. در این میان، نقش مردم بسیار برجسته است و آنچه در قزوین شاهد آن هستیم، جلوه‌ای از انسجام، اتحاد و حضور آگاهانه مردم در صحنه است. این همدلی و مدیریت جهادی، موجب شده دشمن در محاسبات خود دچار خطا شود و با تداوم این مسیر، کشور می‌تواند با اقتدار از شرایط فعلی عبور کند.

وی گفت: سفرهای استانی با هدف قدردانی از استانداران، معاونان، مدیران و به‌ویژه مردم پرتلاش، ایثارگر و زحمتکش سراسر کشور انجام می‌شود.

حضرتی تصریح کرد: استاندار قزوین مدیری میدانی است. ایشان با تجربه و اهل برنامه‌ریزی هستند. مجموعه مدیریتی استان با برنامه‌ریزی دقیق توانسته‌اند در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین کالاهای اساسی، خدمات درمانی، سوخت، نانوایی‌ها و سایر مایحتاج روزمره مردم، اقدامات مؤثر، به‌موقع و قابل قبولی انجام دهند.

وی گفت: آنچه در قزوین مشاهده شد، نشان‌دهنده آمادگی کامل برای شرایط پیش‌رو است؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر این وضعیت ماه‌ها ادامه داشته باشد، تدارکات، ذخایر، انبارها و پشتیبانی‌ها به‌طور کامل پیش‌بینی شده و مردم می‌توانند با اطمینان خاطر به زندگی روزمره خود ادامه دهند.مدیران استان به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند. این سطح از آمادگی و تلاش، پشتوانه‌ای مهم برای دولت است تا بتواند سیاست اصلی خود یعنی حفظ آرامش جامعه را محقق کند.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: تدبیر مسئولان استان و همراهی مردم از روزهای ابتدایی، موجب شد تصویر قدرتمندی از وحدت ملی به نمایش گذاشته شود؛ تصویری که نشان می‌دهد مردم در کنار یکدیگر، پشت سر نیروهای مسلح، دولت و رهبری ایستاده‌اند.

