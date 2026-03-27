معاون سیاسی امنیتی استانداری قم به ایلنا خبر داد؛

پایان عملیات تفحص در منطقه مورد حمله در قم/ ۲۸ نفر شهید و مصدوم شد‌ه‌اند

معاون سیاسی امنیتی استانداری قم درباره آخرین وضعیت مصدومان و شهدای حمله نیمه شب گذشته به قم توضیحاتی ارائه کرد.

مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حملات بامداد امروز به قم گفت:  عملیات تفحص در این حملات به پایان رسیده است و در مجموع  ۱۸ نفر شهید شده‌اند و ۱۰ نفر هم مصدوم شدند.

وی ادامه داد: در این حملات سه دستگاه ساختمان کاملا تخریب شده و به ساختمان‌های اطراف هم خساراتی وارد شده است و شیشه‌های آنها هم شکسته شده که در حال ارزیابی و بررسی آن هستیم. 

معاون سیاسی امنیتی استانداری قم گفت: به غیر از حملاتی که در ساعت سه بامداد صورت گرفته روز گذشته حمله دیگری به قم نداشتیم البته برخی از افراد تصور کرده بودند که صدای رعد و برق هم صدای ناشی از حمله است که اینطور نبود. 

وی گفت: در خصوص اسکان موقت آسیب‌دیدگان هم برابر برنامه‌ای که مقرر شده است، بعد از گروه امداد و نجات، گروه اسکان و تامین سایر نیازمندی‌ها در محل حادثه مستقر شده و اقدامات لازم را انجام می‌دهند. 

