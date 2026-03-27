در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
واکنش نماینده اصفهان به هدف قرار دادن فولاد مبارکه/ زیرساختهای دشمنان در دسترسمان است
حامد یزدیان نماینده اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره حملاتی که ساعتی پیش به بخشی از مجموعه فولادمبارکه اصفهان صورت گرفته است، گفت: علیرغم اینکه ترامپ اعلام کرده بود ۱۰ روز در مورد حمله به زیرساختها تصمیم میگیرد، حتی حاضر نشد ۲۴ ساعت از حرف خودش بگذرد و زیرساختها را زد.
وی با اشاره به حملات صورت گرفته به فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان گفت: بخشی از این مجموعهها که خصوصا در تولید انرژی موثر بودند مورد هدف قرار گرفته است، این نشاندهنده این است که به هیچ حرف و مکتب و مرامی پایبند نیستند و ما هم همانطور که نیروهای مسلحمان و تصمیمگیران قبلا اعلام کردند، باید زیرساختهای آنها هم در منطقه و هم در دیگر نقاطی که در دسترسمان است را انشاالله مورد هدف قرار بدهیم که این اتفاق هم به زودی خواهد افتاد.
نماینده اصفهان گفت: آنها هر چقدر بزنند ما کماکان ایستادگی میکنیم و روی پایه خودمان ایستادهایم تابآوری ما در بحث زیرساختها بسیار بالاتر از رژیم صهیونیستی است. ما از لحاظ برقمان یک پراکندگی در نیروگاههایمان داریم، ما بیش از ۲۰۰ نیروگاه بزرگ در کشورمان داریم که برق تولید میکنند که بزرگترین آنها مثلا دو درصد از برق کل کشور را تامین میکند اما آنها اینطور نیستند، شرکای منطقهای آمریکا یا خود رژیم صهیونیستی نیروگاههایشان عمدتا ۲۰ تا ۳۰% برق آنها را تامین میکند یعنی اگر ما یک نیروگاه از آنها را بزنیم، شاید ۲۰ تا ۳۰ درصد برق اسرائیل را دچار خدشه میکند ولی اگر آنها از ما یک نیروگاه بزنند در نهایت میتوانند دو الی سه درصد اختلال ایجاد کنند این نشاندهنده این است که تابآوری ما هم در بحث برق هم در بحث گاز و آب در همه لحاظ از آنها بالاتر است.
یزدیان گفت: انشاءالله ما مجبور نشویم اقدامات جدیتر انجام دهیم ولی ما اگر آب شیرینکنهای آنها را مورد هدف قرار دهیم توان زندگی در سرزمینهای اشغالی را بیش از ۷۲ ساعت نخواهند داشت انشاالله که نابودی آنها از راههای دیگری رقم بخورد اما اگر مجبور شویم حتما از این راهها هم وارد عمل میشویم.