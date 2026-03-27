اطلاعیه نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری استان تهران و سایر استان ها تا ۱۴ فروردین ماه

به گزارش ایلنا، قوه قضاییه اعلام کرد: بدینوسیله به اطلاع می رساند splus.ir/qazahrm، بنابر اطلاعیه پایگاه اطلاع رسانی دولت و اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با هدف استمرار ارائه خدمات عمومی و حفظ امنیت و آرامش کارکنان نظام اداری، فعالیت تمامی واحدهای قضایی و اداری استان تهران تا ۱۱ فروردین ماه به صورت حضور ۲۰ درصدی با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود و سه روز تعطیل ۱۲، ۱۳ و ۱۴ فروردین ماه نیز تابع ضوابط کشیک می‌باشد.

همچنین تمامی رده‌های مدیریتی از شمول دورکاری مستثنی می باشند. مدیران محترم به گونه ای برنامه ریزی نمایند که سایر کارکنان دورکار آمادگی لازم را برای حضور در محل کار داشته باشند. ضمناً در راستای استفاده از ظرفیت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) مصوب هیأت وزیران، فعالیت تمامی کارکنان خانم در استان تهران به صورت دورکار خواهد بود.

روسای محترم واحدهای قضایی splus.ir/qazahrm ترتیبی اتخاذ فرمایند تا در تجدید وقت دادرسی، اولویت به رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های زندانی دار باشد. همچنین با تعیین شعب کشیک در دادسراها و محاکم کیفری ۲ و ۱ در سراسر کشور، زمینه خدمات رسانی به مراجعین را فراهم نمایند.

ضمناً فعالیت واحدهای کشیک مطابق روال قبل در ساعات و روزهای تعطیل بصورت مستمر جریان دارد.

در سایر استان ها نیز با رعایت موارد فوق تمهیدات لازم با هماهنگی تصمیمات مقامات استانی اتخاذ گردد.

انتهای پیام/