رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهدای ارتش در کرمان دیدار کرد
در ادامه دیدار با خانواده شهدا، حجتالاسلام والمسلمین محمد حسنی، به نمایندگی از فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با خانواده شهدای ارتش در جنگ رمضان، در استان کرمان و هرمزگان دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ حجتالاسلام والمسلمین عباس محمد حسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، به نمایندگی از امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش در ادامه دیدار با خانواده شهدا، با خانواده شهدای جنگ رمضان ارتش در شهر جاسک در استان هرمزگان و شهرهای بافت، کرمان، بم و بردسیر در استان کرمان دیدار و گفتگو کرد.
رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، در این دیدارها، ضمن تبریک و تسلیت به خانواده شهدا اظهار داشت که تکریم و زنده نگه داشتن یاد، نام و آرمان شهدا از مهمترین وظایف جامعه است و ثبت خاطرات و ویژگیهای اخلاقی آنان میتواند در تولید کتاب، فیلم و مستند برای معرفی این الگوهای ایثار مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: کسانی که در مسیر دفاع از ارزشها و زمینهسازی ظهور حضرت ولیعصر (عج) گام برمیدارند، از شایستهترین انسانها هستند و شهادت سعادتی است که خداوند به بندگان خاص خود عطا میکند.