به گزارش ایلنا، «رضا امیری مقدم» ساعاتی قبل در حساب رسمی کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آتش‌بس/ترک مخاصمه، یک دور باطل بوده و راه‌حلی نیست بلکه به عنوان فرصتی برای دور بعدی حملات در نظر گرفته می شود. درحالی که توقف دائمی خصومت‌ها به گونه‌ای که اطمینان حاصل شود هرگز تکرار نخواهد شد، عملی به نظر می‌رسد.

وی افزود: در این راستا در کنار سایر موارد، جبران خسارت و اعتمادسازی که به شدت به آن خیانت شد، ضروریست.

امیری مقدم با استناد به لفاظی های ترامپ مبنی بر اینکه هیچ بمب اتمی نباید تولید شود، گفت: ایران همواره اصرار داشته است که سلاح هسته‌ای جایی در دکترین دفاعی خود ندارد.

سفیر ایران در اسلام‌آباد گفت: ترامپ غنی‌سازی را معادل سلاح هسته‌ای می‌داند که از نظر فنی و عملی متفاوت هستند با این حال تهران، آماده اطمینان دادن به فرمت غیر هسته‌ای می باشد