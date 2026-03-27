یوسف پزشکیان:
نیروهای مسلح ما سالهاست برای این روزها آماده شدهاند/ وزارت خارجه نگذارند روایتگری دست ترامپ و فرصتطلبان بیفتد
فرزند و مشاور رئیسجمهوری با اشاره به موضعگیری رئیس مجلس در قبال احتمال حمله زمینی آمریکا و اعلام آمادگی ایران، تصریح کرد: نیروهای مسلح ما سالهاست برای چنین روزهایی نقشه کشیدهاند و آماده شدهاند.
به گزارش ایلنا، یوسف پزشکیان با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی خود درباره روز بیستوششم و بیستوهفتم جنگ، نوشت:
«هوای تهران بارانی و دلپذیر است این روزها چقدر زندگی زیباست. با دوستانم قرار داریم. کمی گفتگو میکنیم. درباره توییتی که دیشب زده بودم حرف میزنیم... و بعد در نقطه بلندی میایستیم و شهر را تماشا میکنیم. ظهر با هم آش میخوریم و بعد هر کسی پی کار خودش را میگیرد.
توییت آقای دکتر قالیباف توجهم را جلب میکند. از احتمال حمله زمینی آمریکا صحبت کرد و اعلام آمادگی ایران. به نظر میرسد نیروهای مسلح ما سالهاست برای چنین روزهایی نقشه کشیدهاند و آماده شدهاند. همه چیز حساب شده و با یک برنامه منظم و مشخص دارد انجام میشود.
چرا غرب نمیتواند به حقوق همه مردم و همه کشورهای جهان احترام بگذارد؟ چرا غرب زبان گفتگو و احترام را نمیفهمد؟ چرا این همه سال مردم ما را تحریم و تحقیر کردند؟ چرا جنگ را به ما تحمیل کردند؟ چرا برای گرفتن حقمان مجبوریم بجنگیم؟ اینجا جهان متمدن است یا جنگل؟
مصاحبه دکتر عراقچی را در صدا و سیما نگاه کردم. خیلی خوب بود. دوستان وزارت خارجه نباید بگذارند روایتگری بیفتد دست ترامپ و فرصتطلبان مغرض. تایید کرد که پیام رد و بدل شده، ولی مذاکرهای در کار نبوده.
بذارین یک چیز جالب بگم. چون سرما خوردهام، همینکه شروع میکنم به حرف زدن سرفهام میگیره خب تا اینجاش عجیب نیست. عجیب اینجاست که وقتی کتابی را باز میکنم و بدون صدا و تنها در ذهنم میخوانم باز هم سرفهام میگیره. چه پیوندی بین ذهن و قسمتهای مختلف بدن هست؟
فکر میکردم سرماخوردگیم بهتر شده اما از ظهر که با دوستان خداحافظی کردم تا غروب، بدتر و بدتر شدم و شب کاملاً زمینگیر شدم، سرفه، سردرد، بدن درد. تا ظهر روز بعد یعنی پنجشنبه مثل مار زخمخورده دور خودم می پیچیدم.
ظهر از همسایه خواستم برایم دارو و سوپ و لیمو بخرد. سوپ با نان تازه چقدر خوب است. حالم را بهتر کرد. بعد از اینکه پنجشنبه تمام میشود، تازه تازه خودم را پیدا میکنم و شروع میکنم به خواندن اخبار و نوشتن یادداشت.
خبر مهلت ۱۰ روزه ترامپ به خودش برای حمله به زیرساختهای برق کشور را دیدم. فیلم زدن هواپیمای آمریکایی را هم دیدم. ادعای اسرائیلیها مبنی بر شهادت سردار تنگسیری خبر دیگری بود که پخش شد.
به نظرم میرسه که اگر بشه یک نقطهی حساس از اسرائیل را طوری زد که کاملا ویران بشه، معادلات جنگ به هم میخوره. نمیدونم سیاست و نقشه برادران ما در نیروهای مسلح چیه ولی شاید (شاید) اگر به جای پراکنده زدن نقاط مختلف در اسرائیل یک نقطه را بیوقفه طوری بزنند که کاملا از بین بره موثرتر و مفیدتر خواهد بود. البته من بدون اطلاعات از شرایط میدان نظر دادم. فرماندهان نظامی ما بهتر میدانند چه کار باید بکنند. از خدا براشون آرزوی سلامتی و توفیق میکنم.
همچنین از خدا میخواهم به مردم ما امید و صبر و به سربازان ما قدرت و نصرت عطا کنه.»