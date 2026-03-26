قوه قضاییه سایت «حافظه ما» را رونمایی کرد
قوه قضاییه در اطلاعیه ای اعلام کرد: سایت «حافظه ما» بهعنوان یک جنبش مردمی پیشتاز، با ارائه مدارک مستند، کسانی را که به وطن پشت کرده و امنیت ملی را تهدید میکنند، معرفی می شود.
به گزارش ایلنا، اطلاعیه متن قوه قضاییه بشرح زیر است:
«سایت «حافظه ما» برخلاف شایعات و اطلاعات نادرست، تمامی دادهها و اطلاعات خود را با سند و مدرک معتبر منتشر میکند. هیچ اتهامی بدون پشتوانه در آن ثبت نمیشود و این امر، اعتبار فعالیتهای این سایت را به عنوان یک مرجع قابل اعتماد در جامعه افزایش میدهد.
«حافظه ما» نمونهای روشن از مسئولیتپذیری جمعی است. اعضای این جنبش با بررسی دقیق مدارک و ارائه اطلاعات مستند، تلاش میکنند تا امنیت ملی و انسجام اجتماعی را حفظ کنند و مانع از نفوذ و سوء استفاده دشمنان خارجی شوند.
تلاشهای «حافظه ما» همچنین پیام روشنی به کسانی دارد که ممکن است به فکر خیانت یا همکاری با دشمنان کشور باشند: جامعه هوشیار و بیدار است و اقداماتی که تهدیدی برای امنیت ملی ایجاد میکنند، شناسایی و افشا خواهند شد.
شما هم در تکمیل اطلاعات وطنفروشان برای عبور از این جنگ سهیم باشید.
https://hafezehma.ir»