اتفاقات خلیج فارس به زیان تهدید کنندگان ایران تمام خواهد شد

به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: هرگونه ‎مشارکت در ‎تجاوز نظامی به ایران قطعا چون بومرنگی به مشارکت کنندگان بازخواهد گشت.