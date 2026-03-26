ولایتی:
اتفاقات خلیج فارس به زیان تهدید کنندگان ایران تمام خواهد شد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: جغرافیای خلیج فارس نمی تواند بی سرانجام بماند. حتما اتفاقاتی رقم خواهد خورد که به زیان قطعی تهدیدکنندگان امنیت ملی ایران تمام خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: هرگونه مشارکت در تجاوز نظامی به ایران قطعا چون بومرنگی به مشارکت کنندگان بازخواهد گشت.
ولایتی بیانکرد: جغرافیای خلیج فارس نمی تواند بی سرانجام بماند. حتما اتفاقاتی رقم خواهد خورد که به زیان قطعی تهدیدکنندگان امنیت ملی ایران تمام خواهد شد.
در دعوای فیلها علف ها لِه می شوند!