پزشکیان:
پیامهای رئیسجمهور و مردم روسیه مایه دلگرمی ما در این روزهای تاریخی است
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در ایکس نوشت: پیامهای رئیسجمهور و مردم روسیه مایه دلگرمی ما در این روزهای تاریخی است.
پزشکیان بیان کرد: امروز به برکت مقاومت مردم ایران روابط گذشته در منطقه متحول شده و پیوندهای جدیدی شکل میگیرد امنیت شرق آسیا زین پس به دست کشورهای منطقه تامین خواهد شد به نمایندگی از مردم ایران از دولت و ملت روسیه تشکر میکنم