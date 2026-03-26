به نظامیانی که ممکن است امنیت مشتریان را به خطر اندازند، خدمات ندهید

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی پنجشنبه شب ۶ فروردین ۱۴۰۴۵ در شبکه ایکس به صاحبان هتل‌ها در کشورهای حاشیه خلیج فارس توصیه کرد به نظامیانی که ممکن است امنیت مشتریان را به خطر اندازند، خدمات اقامتی ارائه ندهند.

وی در این توئیت تصریح کرد: از همان آغاز جنگ، نظامیان آمریکایی پایگاه‌های نظامی خود در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را ترک کرده و برای پنهان شدن به هتل‌ها و ساختمان‌های اداری روی آورده‌اند. آن‌ها از شهروندان این کشورها به‌عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند.

عراقچی ادامه داد: هتل‌های ایالات متحده به نظامیانی که ممکن است امنیت مشتریان را به خطر اندازند، خدمات اقامتی ارائه نمی‌دهند؛ هتل‌های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز باید همین رویه را در پیش بگیرند.