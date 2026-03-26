تماس‌های عارف با مدیران اقتصادی و فرهنگی؛ دستور برای کنترل بازار و تأمین کالاهای اساسی

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه پیگیری‌های مستمر دولت در شرایط جنگی، در تماس‌های جداگانه با مسئولان اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، ضمن دریافت گزارش اقدامات، دستورات لازم برای کنترل بازار، تأمین کالاهای اساسی و تداوم خدمت‌رسانی صادر کرد و از نقش‌آفرینی هنرمندان در حمایت از کشور تقدیر به‌عمل آورد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در گفت‌وگوی تلفنی با سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اقدام هنرمندانی که وارد میدان شده و پای کار کشور ایستاده‌اند، تقدیر کرد و از وزیر فرهنگ خواست تا در شرایط مناسب از این هنرمندان تقدیر شود.

وی اقدام این هنرمندان که از کشور خود در برابر دشمن حمایت کردند را مهم و ارزشمند دانست و بابت تولید آثار هنری از جمله موسیقی‌های تهیه شده در دفاع از کشور توسط هنرمندان و مداحانی به ویژه محسن چاووشی، رضا صادقی، محمود کریمی و حاج مهدی رسولی تقدیر ویژه کرد.

 معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در تماس با سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی از اقدامات این وزارتخانه در مدیریت اقتصاد کشور در ایام جنگ و نوروز از جمله تسریع در  ترخیص و واردات کالاهای اساسی از گمرکات تقدیر و دستورات لازم در شرایط تداوم جنگ را صادر کرد.

وی همچنین در تماس با حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و محمدصادق مفتح، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم کنترل قیمت اجناس بازار و تامین کالاهای اساسی تاکید و از اقداماتی که تاکنون در این زمینه انجام شده است، تقدیر کرد.

 در گفت‌و‌گوی تلفنی با مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی گزارشی از اقدامات این دو سازمان دریافت کرد و دستورات لازم برای تداوم خدمت‌رسانی به مردم صادر کرد.

عارف در این تماس‌ها ضمن تاکید بر همت دولت بر تداوم خدمت‌رسانی به مردم در شرایط جنگی، خاطرنشان کرد: مردم اطمینان و آرامش خاطر داشته باشند که همه اقدامات وزرا و اعضای هیات دولت در راستای تامین نیازهای آنان است و مسیر خدمت‌رسانی در هر شرایطی ادامه دارد.

