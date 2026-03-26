بقایی:
تا هر زمانی که لازم باشد به دفاع از کشور ادامه میدهیم
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی در مصاحبه با شبکه ایندیا تودی هند، گفت: تا هر زمانی که لازم باشد به دفاع از کشورمان ادامه میدهیم؛ زیرا این جنگ، انتخاب ایران نیست بلکه به کشور ما تحمیل شد.
سخنگوی وزارت خارجه درباره تاثیر منفی این جنگ بر اقتصاد جهانی یادآور شد: شما نگران قیمت نفت و مواد غذایی هستید، اما ما نگران جان شهروندانمان هستیم که بیرحمانه، کشته و مجروح میشوند. وی درباره بازگشت ایران به دیپلماسی هم گفت این ادعا از جانب متجاوزان، قابل اعتماد نیست، زیرا خودشان جنگ را آغاز کردهاند و به آن ادامه میدهند؛ آیا کسی میتواند ادعای آنان را درباره دیپلماسی، باور کند؟ سخنگوی وزارت امور خارجه افزود ما فریب و سوءاستفاده از دیپلماسی را برای آمادهسازی تجاوز، تجربه کردهایم؛ این اقدام ها، نشانه قصد آنان برای ارتکاب جنایتهای جنگی است.