خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفیر ایران در ارمنستان:

ایران در شرایط کنونی زمینه مناسبی برای انجام مذاکرات اصولی و منطقی نمی‌بیند

لینک کوتاه کپی شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان با بیان این که در حال حاضر هیچ‌ مذاکره‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در جریان نیست، گفت: ایران در شرایط کنونی زمینه مناسبی برای انجام مذاکرات اصولی و منطقی نمی‌بیند. اولویت ما، دفاع همه جانبه و قاطع در مقابل تجاوز است.

به گزارش ایلنا، خلیل شیرغلامی، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری اسلامی ایران در ایروان با بیان این  تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران با دو هدف راهبردی صورت گرفت، گفت: «فروپاشی نظام سیاسی و ایجاد آشوب داخلی، و نابودی توانمندی‌های دفاعی کشور» به گونه‌ای که ایران امکان پاسخ به تجاوز را نداشته باشد. اما طرف‌های متجاوز به هیچ‌ یک از این اهداف نرسیدند.

وی تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن رهبر معظم انقلاب و سایر مقامات عالی‌رتبه کشور در صدد ایجاد خلاء قدرت در ایران بودند تا شرایط را به سمت ناآرامی‌ها و آشوب‌های داخلی سوق دهند، اما ملت ایران با درک عمیق تاریخی و نشان دادن همبستگی و انسجام، اراده قاطع خود را در سازمان‌دهی دفاع جانانه میهنی به اثبات رساندند.

این دیپلمات کشورمان همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ‌ مذاکره‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در جریان نیست و تمامی ادعاهای مطرح‌شده در خصوص انجام چنین مذاکراتی صرفاً فضاسازی روانی-رسانه‌ای و فریب سیاسی بوده و اهداف دیگری را دنبال می‌کند.

شیرغلامی افزود: برای آغاز هرگونه مذاکره واقعی، ضروری است بستر و مبانی منطقی و اصولی لازم فراهم گردد؛ شرایطی که متضمن ارائه تضمین‌های روشن و قابل اتکاء برای جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم تکرار چنین تجاوزی در آینده و تعیین تکلیف جبران خسارات وارده به کشور در پی این جنگ تجاوزکارانه باشد.

سفیر کشورمان در ایروان اظهار داشت: ایران با احترام کامل مساعی انجام شده از سوی چند کشور منطقه در خصوص فراهم‌سازی بستر مذاکرات را بررسی کرده و شرایط خود را نیز به آنها اعلام نموده، اما در شرایط کنونی زمینه مناسبی برای انجام مذاکرات اصولی و منطقی نمی‌بیند. بنابراین اولویت کنونی ما، دفاع همه جانبه و قاطع در مقابل تجاوز و حداکثرسازی هزینه برای متجاوزین و شرکای آنان است.

وی در ادامه با بیان اینکه برخی از کشورهای منطقه از چند دهه پیش، گزینه خرید امنیت از ایالات متحده آمریکا را انتخاب کردند، گفت: ایالات متحده توانست این تصور را در آنها شکل دهد که رژیم صهیونیستی تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه نیست، بلکه این جمهوری اسلامی ایران است که به‌عنوان عامل تهدید معرفی می‌شود. بنابراین، این کشورها با استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک خود و خرید انبوه تسلیحات آمریکایی، تلاش کردند امنیت خود را تضمین کنند.

وی ادامه داد: در چارچوب جنگی که بر ایران تحمیل شد و این پایگاه ها در این جنگ تجاوزکارانه علیه ایران به کار گرفته و بنابراین به هدف مشروع ایران تبدیل شدند، این کشورها دچار یک شوک شناختی شدند و دریافتند که در شرایط بحرانی، آمریکا دغدغه‌ای نسبت به امنیت آنان نخواهد داشت، بلکه نیروهای خود را خارج کرده و صرفاً به حمایت از امنیت رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد.

این دیپلمات کشورمان ابراز داشت: جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که پس از این جنگ، پارادایم جدیدی در منطقه شکل گیرد و کشورهای منطقه به این درک برسند که برای دستیابی به امنیت پایدار، لازم است عوامل برون منطقه ای مخل امنیت را کنار زده و در رویکرد شمول گرایانه، به دنبال تامین امنیت از طریق مشارکت با همسایگان خود باشند.

وی همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران از حمایت کشورهای دوست در شرایط موجود، از جمله بابت کمک‌های انسان‌دوستانه‌ای که از سوی کشورهای دوست و بدون درخواست ایران ارسال شده قدردانی می کند. ایران این اقدامات را نشانه‌ای نمادین از دوستی نزدیک و روابط صمیمانه میان خود و آن کشورها ارزیابی می‌کند.

شیرغلامی تصریح کرد: همچنین جمهوری اسلامی ایران از سوی جمهوری ارمنستان پیام‌های رسمی تسلیت به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین پیام تبریک به مناسبت انتخاب رهبر معظم جدید دریافت کرده است.

وی در پایان یادآور شد: با توجه به هم‌مرز بودن ارمنستان با ایران، این کشور در برخی مسائل انسان‌دوستانه و تسهیل ترددها نقش ویژه‌ای ایفا کرده که جمهوری اسلامی ایران به‌خاطر آن از دولت و ملت ارمنستان قدردانی می‌کند. میان مقامات دو کشور ارتباطات مستمر برقرار است که این امر امکان بررسی و گفت‌وگو درباره تمامی موضوعات مورد نگرانی را فراهم می‌سازد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار