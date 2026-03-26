محسن رضایی:

منتظر سربازان آمریکایی هستیم!

فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی در واکنش به انتشار اخباری در زمینه تحرکات آمریکا برای اقدام زمینی علیه ایران، تصریح کرد: سربازان آمریکایی می‌خواهند برای اسرائیل بمیرند؟ منتظریم.

 

به گزارش ایلنا، محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس درباره انتشار اخباری در زمینه تحرکات آمریکا برای اقدام زمینی علیه ایران، نوشت:
«وقتی از نیروی هوایی که نقطه قوتشان است نتیجه‌ای نگرفته‌اند؛ از اقدام زمینی چه انتظاری دارند؟ سربازان آمریکایی می‌خواهند برای اسرائیل بمیرند؟ منتظریم...»

