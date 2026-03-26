به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در شبکه ایکس نوشت: امروز در تماس با ۸ عضو کابینه، از بیمارستان و مدرسه تا برق و بازار را مرور کردیم؛ هرکدام از یک جبهه گزارش دادند، اما جمع بندی جبهه خدمت یکی بود: کار برای مردم حتی یک لحظه متوقف نشده است.

در این نوروز، تعطیلی برای مقامات دولت معنا نداشت؛ از تلاششان قدردانی کردم و تاکید شد: زندگی مردم باید با قدرت و بدون وقفه ادامه پیدا کند.

ما این مسیر را با ایستادگی و همدلی تا رسیدن به پیروزی ادامه می دهیم، ان شاءالله.

