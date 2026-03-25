پزشکیان:
همه ارکان کشور در مسئله اداره جنگ یکصدا هستند
پزشکیان در شبکه ایکس نوشت: در مساله جنگ و اداره آن همه ارکان تصمیمگیری با هدایت رهبر عالیقدر با انسجام و همدلی یکصدا هستند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «چنان که رهبر شهیدمان تاکید داشتند بر این باوریم که در مسائل اصلی کشور باید «صدای واحد» شنیده شود. امروز نیز در مساله جنگ و اداره آن همه ارکان تصمیمگیری با هدایت رهبر عالیقدر با انسجام و همدلی یکصدا هستند.
این وحدت، پشتوانه مدیریت مؤثر، عبور از بحرانها و تأمین منافع ملی است.»