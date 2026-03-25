رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی انتصاب دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام موسی پور در پیامی خطاب به محمد باقر ذوالقدر دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی گفت، متن پیام به شرح زیر است:

برادر مجاهد جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر

سلام علیکم؛

انتصاب شایسته جنابعالی به مسوولیت خطیر دبیری شورای عالی امنیت ملی، در این برهه حساس و سرنوشت‌ساز از حیات انقلاب اسلامی، حامل پیامی روشن و امیدبخش برای همه دلبستگان به نظام و آرمان‌های بلند امام راحل(ره) و رهبر شهید ( قدس سره الشریف) و مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) است.

این انتخاب هوشمندانه که نشان از اعتماد عمیق نظام اسلامی به تجارب ارزشمند، بصیرت انقلابی و تعهد پاسدارگونه جنابعالی دارد، گویای این حقیقت است که دشمنان هرچقدر هم در میدان‌های ترکیبی و پیچیده هجمه‌های خود را گسترش دهند، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر نیروهای متخصص، متعهد و ولایتمدار، مسیر افتخارآفرین خود را با اقتدار و استواری ادامه خواهد داد.

اینجانب، این مسئولیت خطیر و راهبردی را که بی‌تردید پاسداری از امنیت ملی و صیانت از دستاوردهای انقلاب در عرصه‌های گوناگون را به همراه دارد، به جنابعالی تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم که با مدد الهی و در سایه رهنمودهای داهیانه رهبر معظم انقلاب، در انجام این وظیفه سنگین و سرنوشت‌ساز، موفق و مؤید باشید.

در این فرصت مغتنم، بر خود فرض می‌دانم، از زحمات بی‌منّت و تلاش های خستگی‌ناپذیر فیلسوف مجاهد، شهید والامقام دکتر علی لاریجانی، قدردانی نمایم. آن عزیز سفرکرده با دانشی سرشار و ایمانی استوار با اخلاصی وصف‌ناپذیر، جان و دل در طبق اخلاص نهاد و در مسیر حراست از امنیت ملی، گام‌های استوار و ماندگاری برداشت و سرانجام مزد خود را گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد و نام خود را در زمره شهدای شاخص جنگ رمضان جاودانه ساخت.

بی‌گمان، راه پرافتخار و نورانی آن شهید عزیز که با خون پاکش آبیاری شد، امروز به امانتی گرانبها در دستان پرتوان شما سپرده شده است. امید که با اتکال به خداوند متعال و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم انقلابی و مردمی، شاهد تحقق هرچه بیشتر آرمان‌های بلند نظام اسلامی در عرصه امنیت پایدار، عزت‌آفرین و اقتدارآمیز باشیم و شورای عالی امنیت ملی همچون گذشته، سنگری مستحکم در برابر توطئه‌های دشمنان و خاری در چشم بدخواهان این مرز و بوم باقی بماند.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

محمد حسین موسی‌پور

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

