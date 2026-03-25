فلسفی انتصاب دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت

به گزارش ایلنا، پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی، در پیامی انتصاب محمدباقر ذوالقدر به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت.

در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

با درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و اهداء سلام

با احترام انتصاب شایسته حضرتعالی با نظر و موافقت مقام معظم رهبری (حفظه الله) از سوی رئیس محترم جمهور به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تبریک عرض می‌نمایم.

نماینده مردم تهران در ادامه پیام خود افزود: «بی تردید تجارب ارزشمند آن جهادگر خدوم سپاه اسلام در حوزه های مختلف سیاسی، نظامی و اجتماعی در سایه تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، نوید بخش تحقق اهداف کشورمان در راستای امنیت ملی، اعتلای نظام اسلامی و پیروزی های بیش از پیش ملت شریف ایران خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزونتان را در سایه توجهات حضرت ولیعصر(عج) مسئلت دارم.

پیمان فلسفی

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر در مجلس شورای اسلامی

