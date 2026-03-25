پیام حجتالاسلام محسنی اژهای، خطاب به دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی
رئیس قوه قضاییه طی پیامی خطاب به محمدباقر ذوالقدر، برای وی در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی، آرزوی توفیق کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی پیامی خطاب به محمدباقر ذوالقدر، برای وی در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی، آرزوی توفیق کرد.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند، جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر
با سلام و تحیات.
خدمت به نظام مقدس و مقتدر جمهوری اسلامی ایران در تمامی ازمنه یک سرمایه و موهبت الهی است، لکن در مقطع بسیار خطیر فعلی که تمام کفر و الحاد و شقاوت به صفآرایی با این نظامِ
«لا تَظلِمونَ وَ لا تُظلَمون» ایستاده است، خدمت و جهاد ارزشی مضاعف و دوچندان دارد.
جنابعالی که بحمدالله از گنجینههای دفاع مقدس هستید و در طول دهههای اخیر در سمتهای مختلف بویژه در سمت معاونت راهبردی قوه قضاییه و دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، همواره منشأ ابتکار و خدمت بودهاید، اکنون با تأیید مقام عظمای ولایت، به منصب حساس دبیری شورای عالی امنیت ملی، منصوب شدهاید؛ امید است در سایهی عنایات صاحبمان حضرت بقیةاللهالاعظم (عج) همچون همیشه با روحیهی رزمندگی و خستگیناپذیری، راه و مشی شهدای جهاد مقدسمان و بویژه شهید عزیز، خردمند و حکیم جناب علی لاریجانی رضواناللهعلیه را استمرار و امتداد بخشید.
به فضل الهی تجارب ارزنده و متمادی در سنگرهای مختلف خدمت به انقلاب و نظام اسلامی و ملت عظیمالشان و شهیدپرور ایران اسلامی از مبارزه با رژیم ستمشاهی و حضور مجاهدانه در صحنه دفاع مقدس و دیگر عرصههای پاسداری از انقلاب اسلامی تا ایفای نقشهای مؤثر و پیشبرنده در قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایضاً آشنایی عمیق و ذوابعاد نسبت به مسائل و موضوعات کلان و اولویتهای کشور بویژه در شرایط جنگی کنونی، نویدبخش موفقیت آن برادر گرانقدر در منصب دبیری شورای عالی امنیت ملی است.
امید است با عنایت به نقش برجسته و ممتاز تصمیمات آن شورا در تحقق و بسط استقلال و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و استمرار نبرد مقدس با جبهه اشقیاء بتوانید همچون همیشه در منصب جدید منشأ اثر و خدمت باشید و به فزونی و تزاید اقتدار و استقلال نظام متعالی اسلامی و تقویت عمق راهبردی و افزایش کارآمدی ساختار امنیتی کشور کمک نمایید.