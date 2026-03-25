اطلاعیه سازمان پدافند غیرعامل درباره تابآوری زیرساختهای برق
سازمان پدافند غیرعامل کشور در اطلاعیه شماره ۱۱ خود به مردم اطمینان داد که با بهرهگیری از تجربیات دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، زیرساختهای حیاتی کشور از تابآوری سطح بالایی برخوردارند و هر اقدام خصمانه با هزینهای سنگین برای مهاجم همراه خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پایداری ملی، در اطلاعیه شماره ۱۱ سازمان پدافند غیرعامل آمده است؛ در پی تهدیدات اخیر مطرح شده علیه زیرساختهای برق کشور، با در نظر گرفتن فریبکاری و غیرقابل اعتماد بودن رییس جمهور جنایتکار آمریکا، به استحضار آحاد ملت شریف ایران و مسئولان محترم میرساند:
تابآوری شبکه برق کشور
شبکه برق کشور با رویکرد کاهش آسیبپذیری و انجام اقدامات پدافند غیرعاملی نظیر پراکندگی جغرافیایی، تنوع سوخت، مقاومسازی فیزیکی و سایبری و ذخیرهسازی استراتژیک، تداوم خدمات را حتی در شرایط ایجاد اختلال به میزان بالایی در سطح کشور تضمین میکند.
آمادگی مدیریت بحران در زیرساختهای برق
پیش بینیها و رزمایشهای مستمر برای اولویتبندی بار، مدیریت هوشمند تقاضا و استفاده از تولید پراکنده، احتمال خاموشی گسترده و طولانی مدت را به حداقل رسانده است.
تجهیز مراکز حیاتی و حساس به مولدهای برق اضطراری
عمده مراکز حساس مانند بیمارستانها، بانکها، جایگاههای سوخت و صنایع غذایی به مولدهای برق اضطراری مجهز شدهاند.
تدوین و اجرای طرح بازیابی، تداوم کارکرد و بازیابی پس از حادثه
سناریوهای جنگ زیرساختی و طرحهای برگشت پذیری در بخش انرژی تدوین، بهروز و عملیاتی شده و قابلیت اجرا در کوتاهترین زمان را دارند.
به مردم عزیز ایران این اطمینان را میدهیم که با بهرهگیری از تجربیات دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، زیرساختهای حیاتی کشور از تابآوری سطح بالایی برخوردارند و هر اقدام خصمانه با هزینهای سنگین برای مهاجم همراه خواهد بود.
سازمان پدافند غیرعامل کشور