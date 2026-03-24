اطلاعیه شماره ۴۲ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛

محل استقرار نیروهای آمریکایی در فرودگاه اربیل هدف حملات موشکی

موشک‌های زمین به زمین ارتش جمهوری اسلامی ایران، محل استقرار نیروهای آمریکایی در فرودگاه اربیل را هدف قرار داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش در اطلاعیه شماره ۴۲ اعلام کرد: ساعاتی پیش ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه اقدامات عملیاتی خود، محل تجمع نیروهای آمریکایی و گروهک‌های تجزیه‌طلب مورد حمایت رژیم صهیونیستی در فرودگاه اربیل را با استفاده از موشک‌های زمین به زمین هدف قرار داد. 

منطقه هدف قرار گرفته در فرودگاه اربیل، یکی از مراکز مهم پشتیبانی و فرماندهی عملیات نیروهای آمریکایی است که طیف گسترده‌ای از تجهیزات و سامانه‌های نظامی را در خود جای داده است و همچنین مقر گروهک‌های تجزیه طلب است که عامل ناامن‌سازی مرزهای غرب و شمال غرب ایران هستند.

