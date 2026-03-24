دستور آماده‌باش وزیر کشور به استانداران هرمزگان، بوشهر و خوزستان

وزیر کشور در پی اعلام هشدار قرمز سازمان هواشناسی برای استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان، به استانداران مربوطه و سازمان مدیریت بحران دستور آماده‌باش صادر کرد.

به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی وزیر کشور در این دستور تاکید کرده است، با توجه به اعلام بالاترین سطح هشدار هواشناسی برای روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ ۶ و ۷ فروردین‌ماه برای استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و استانداران مربوطه با برگزاری فوری جلسات مدیریت بحران در مرکز و استان‌ها و حفظ آمادگی، پیش‌بینی امکانات و تمهیدات لازم را به منظور جلوگیری از بروز مشکلات حاد برای هموطنان عزیز به‌عمل آورند.

وزیر کشور تاکید کرده است: استانداران با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها به ویژه صداوسیما برای اعلام هشدارها و آگاهی‌بخشی به مردم، با بسیج تمامی دستگاه‌های خدمت‌رسان و نیروهای امدادی، اهتمام لازم را برای مدیریت شرایط پیش رو داشته باشند.

مومنی همچنین از هموطنان خواسته، به منظور حفظ سلامتی خود ضمن اجتناب از سفرهای غیر ضرور، از هرگونه توقف در مناطق پرخطر، بستر رودخانه ها، حاشیه پل‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

