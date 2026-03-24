به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «امروز شاهد بیداری مردم بسیاری از کشورهای جهان هستیم. مردم پاکستان، ترکیه، عراق، لبنان، مصر و کشورهای عربی با صدای بلند از آمریکا، اسرائیل و جنایت‌هایشان بیزاری می‌جویند.

دل‌های مردم آزاده دنیا با صهیونیست‌ها نیست. ثبات در منطقه با همراهی و احترام به خواست ملت‌ها امکان‌پذیر است.»

