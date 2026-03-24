فرمانده نیروی زمینی سپاه:
هر گونه تهدید و تجاوز پاسخ کوبندهای دریافت خواهد کرد
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه « همه نیروهای زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اوج اقتدار و آمادگی کامل قرار دارند»، تاکید کرد: آمریکا، اسرائیل و دشمنان کشورمان در صورت هر گونه تهدید و تجاوز، پاسخ کوبندهای دریافت خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، سردار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازدید از یگانهای مستقر در استان خوزستان این نیرو با تاکید بر اینکه ما از هیچ قدرتی هراس نداریم و ما متکی به قدرت الهی هستیم، گفت: همه نیروهای زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اوج اقتدار و آمادگی کامل قرار دارند و آمریکا، اسرائیل و دشمنان کشورمان در صورت هر گونه تهدید و تجاوز، پاسخ کوبندهای دریافت خواهند کرد.
وی افزود: همه ما مدیون و قدردان درایتهای مقام معظم رهبری هستیم و از حضور حماسی مردم در حماسه ۲۲ دی و محکومیت اقدامات تروریستهای مسلح تشکر میکنیم.
فرمانده نیروی زمینی سپاه در پایان تصریح کرد: نیروهای زمینی سپاه مستقر در خوزستان دارای روحیه و اراده قوی هستند و در آمادگی کامل قرار دارند.