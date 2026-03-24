به گزارش ایلنا، سردار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازدید از یگان‌های مستقر در استان خوزستان این نیرو با تاکید بر اینکه ما از هیچ قدرتی هراس نداریم و ما متکی به قدرت الهی هستیم، گفت: همه نیروهای زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اوج اقتدار و آمادگی کامل قرار دارند و آمریکا، اسرائیل و دشمنان کشورمان در صورت هر گونه تهدید و تجاوز، پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهند کرد.