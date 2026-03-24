دیدار رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهدای ناوشکن دنا در هرمزگان

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش در ادامه دیدار و سرکشی به خانواده شهدا با جمعی از خانواده‌های معظم شهدای نیروی دریایی ارتش در استان هرمزگان( شهرستان های بندرعباس، میناب، رودان و جزیره قشم) دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدارها، با تأکید بر جایگاه والای شهدا افزود: شهدا به دلیل ویژگی‌ها و شایستگی‌های خاصی که دارند، مورد انتخاب الهی قرار می‌گیرند و پس از شهادت آنان نیز مسئولیت خانواده‌ها و مسئولان برای پاسداری از راه و پیام شهدا سنگین‌تر می‌شود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، همچنین نقش خانواده‌های شهدا به‌ویژه همسران آنان را در تداوم فرهنگ ایثار و شهادت بسیار مهم دانست و گفت: همسران شهدا امانت‌داران یاد و راه شهید هستند و با صبر، استقامت و تربیت فرزندان در مسیر ارزش‌های اسلامی و انقلابی، پیام شهدا را به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند.

