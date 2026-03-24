به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در پیامی به دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن تبریک انتصاب دکتر محمدباقر ذوالقدر به این مسئولیت و گرامیداشت علی لاریجانی دبیر شهید این شورا تاکید کرد: به یقین این سرباز رهبر معظم انقلاب و امام شهیدمان با تجربه های ارزنده سیاسی، نظامی و اجتماعی و روحیه انقلابی و جهادی در مسیر اعتلای ایران سرفراز و مقتدر و مقابله با دژخیم آمریکایی-صهیونی خواهد درخشید.

متن پیام بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

وَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاکُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ ۚ

انتصاب شایسته برادر عزیز و ارجمندم، جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر، رزمنده خستگی‌ناپذیر و جهادگر خالص سپاه اسلام موجب مسرت و امید اینجانب و ملت شهیدپرور ایران اسلامی است.

این برادر رزمنده که سال‌ها افتخار خدمت در لباس شریف و مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در کنار مسئولیت‌های مختلف سیاسی دارد ادامه مسیر شهید دانشمند، دکتر علی لاریجانی بزرگوار را بر دوش گرفته و مصداق بارز صالحٌ بعد صالح است که تحقق وعده‌ای الهی را به ما یادآوری می‌کند.

به یقین این سرباز رهبر معظم انقلاب و امام شهیدمان با تجربه های ارزنده سیاسی، نظامی و اجتماعی و روحیه انقلابی و جهادی در مسیر اعتلای ایران سرفراز و مقتدر و مقابله با دژخیم آمریکایی-صهیونی خواهد درخشید.

این انتصاب شایسته را خدمت ایشان و همکاران محترم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تبریک عرض می‌نمایم و از خداوند متعال برای ایشان توفیق خدمت و جهاد و برای آن شهید سعید و والامقام رحمت واسعه الهی مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی

۴ فروردین ۱۴۰۵

