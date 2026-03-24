در پیامی؛
پورجمشیدیان شهادت برادر معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی تسلیت گفت
قائممقام و معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در پیامی شهادت برادر معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی را تبریک و تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام علیاکبر پورجمشیدیان به این شرح است:
انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای امیرالله شمقدری؛ معاون محترم امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی
به یقین شهادت، پاداش نیکوی دلاورانی است که جان بر سر پیمان نهادند.
عروج ملکوتی برادر مجاهد و دانشمند، شهید والامقام حاج سعید شمقدری که در راه اعتلای اقتدار ملی و بومیسازی صنعت دفاعی کشور، مظلومانه در کنار فرزندان برومندشان جان خویش را تقدیم نمودند، تسلیت و تبریک عرض مینمایم.
این افتخار بزرگ، نشان از اصالت و روحیه ایثارگری آن خانواده محترم دارد.
از درگاه باریتعالی برای آن شهدای گرانقدر علو درجات و برای جنابعالی و سایر بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.