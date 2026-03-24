جرئیات موج ۷۹ وعده صادق ۴؛ حبس بیش از ۲ میلیون صهیونیست

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: با رمز مبارک یاخیر الفاتحین تقدیم به مردم سلحشور نوار غربی کشور آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان و بوشهر موشک‌های قدرتمند خیبر شکن، عماد و سجیل و پهپاد‌های انهدامی نیروی هوافضای سپاه، با عبور موفق از پدافند لایه‌ای رژیم موقعیت‌های به ظاهر امن دستگاه‌های اطلاعاتی این رژیم در شمال و مرکز تل آویو، مراکز تجاری و پشتیبانی ارتش رژیم در رامات گان و نقب و همچنین مرکز اصلی لجستیک و مدیریت نظامی جنوبی رژیم در بئر السبع را هدف قرار داد.

ستون‌های غلیظ دود و آتش در سراسر سرزمین‌های اشغالی فلسطین و حبس طولانی مدت بیش از ۲ میلیون صهیونیست در پناهگاه‌ها، مستنداتی متقن بر روایت توانمندی‌های موشکی و پهپادی ایران و مؤید مختل شدن سامانه‌های پدافندی دشمنان است.

سانسور دستوری اخبار جنگ و تصاویر حملات موثر ایران به پایگاه‌های آمریکا و مراکز نظامی صهیونیستی به وسیله پنتاگون و آمان، عمق نگرانی، تلاش برای لاپوشانی و تحریف واقعیت را در جبهه دشمنان متخاصم نشان می‌دهد.

تَرْمِیهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّیلٍ