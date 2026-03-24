به گزارش ایلنا، سیدصادق سعادتیان معاون امور اسناد این سازمان، گفت: سامانه‌های ثبت رسمی از ساعت ۹ الی ۱۲ فعال هستند و دفاتر اسناد رسمی می‌توانند خدمات ثبتی مورد نیاز مردم را ارائه کنند.

وی با بیان اینکه محدودیت‌های تعیین شده به علت تدابیر امنیتی و صیانت از اطلاعات مردم است گفت: فعالیت سامانه‌ها در ساعات یاد شده تا اطلاع ثانوی بر همین منوال خواهد بود.

سعادتیان افزود: از ابتدای شروع جنگ تحمیلی دشمنان و علیرغم شرایط خاص، با تدابیر ریاست عالی سازمان، خدمات ثبتی در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور بدون وقفه خدمات ثبتی را به شهروندان ارائه کرده‌اند.

