سامانههای ثبت رسمی برای دفترخانهها فعال است
معاون امور اسناد سازمان ثبت گفت: سامانههای ثبت رسمی برای ارائه خدمات ثبتی مردم در دفترخانهها، از ساعت ۹ الی ۱۲ فعال است.
به گزارش ایلنا، سیدصادق سعادتیان معاون امور اسناد این سازمان، گفت: سامانههای ثبت رسمی از ساعت ۹ الی ۱۲ فعال هستند و دفاتر اسناد رسمی میتوانند خدمات ثبتی مورد نیاز مردم را ارائه کنند.
وی با بیان اینکه محدودیتهای تعیین شده به علت تدابیر امنیتی و صیانت از اطلاعات مردم است گفت: فعالیت سامانهها در ساعات یاد شده تا اطلاع ثانوی بر همین منوال خواهد بود.
سعادتیان افزود: از ابتدای شروع جنگ تحمیلی دشمنان و علیرغم شرایط خاص، با تدابیر ریاست عالی سازمان، خدمات ثبتی در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور بدون وقفه خدمات ثبتی را به شهروندان ارائه کردهاند.