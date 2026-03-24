اجرای موج هفتاد و هشتم عملیات وعدهصادق۴
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اجرای موج هفتاد و هشتم عملیات وعدهصادق۴ علیه اهدافی ایلات، دیمونا و شمال تل آویو و برخی از پایگاههای ارتش تروریستی امریکا در منطقه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
موج بارانی هفتاد و هشتم عملیات وعده صادق ۴ به پشتیبانی مشتهای گره کرده ملت بزرگ ایران در خیابانها و موشکهای سپاهیان سلحشور در میدان که امشب زیر باران، حواله متجاوزین آمریکایی و صهیونیستی شدند، کارنامه متفاوتی را در تاریخ جنگ رقم زد.
در این عملیات که با رمز مقدس یا دلیل المُتِحَیِّرین اجرا شد، تقدیم میشود به مردم بزرگوار نوار شرقی کشور شامل خراسانهای شمالی، رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان قهرمان.
در این موج اهدافی در ایلات، دیمونا و شمال تل آویو و برخی از پایگاههای ارتش تروریستی امریکا در منطقه مورد اصابت دقیق سامانههای نقطه زن عما و قدر چندکلاهکه و پهپادهای انهدامی قرار گرفتند.
سپاه پاسداران با عملیات تاثیر محور درحال مذاکره با متجاوزین پست و کودک کش است. عمده یگانهای رزم سپاه پاسداران و بسیج میلیونی هنوز وارد عرصه جنگ نشده اند، ورود آنان در صورت لزوم نبرد را تیزتر و مهلکه را برای دشمنان گریزناپذیر خواهد ساخت.
توطئههای دشمن برای جبران شکستها و تغییر معادلات جنگ در ساعات آتی از چشم سپاه پاسداران پنهان نیست. ضربت سخت ایران در کمتر از آنی بر سر آمرین، عاملین و تابعین هرسطحی از تجاوز و جنایتی فرود خواهد آمد.
انا من المجرمین منتقمون