ناوهواپیمابر جرالدفورد از عملیات مستقیم علیه ایران خارج شد

روابط عمومی سپاه اعلام کرد: براساس تصاویر ماهواره‌ای این ناوهواپیمابر هنوز عملیاتی است (بدون آسیب به موتور یا سیستم‌های اصلی)، اما از عملیات مستقیم علیه ایران (Operation Epic Fury) خارج شده تا تعمیر شود.

به گزارش ایلنا، طبق آخرین اخبار معتبر و ردیابی‌های موجود (از جمله USNI News، Reuters، NPR، و tracker‌های نظامی مانند MarineTraffic و CruisingEarth)، وضعیت فعلی ناو به شرح زیر است:

 

موقعیت فعلی ۲ روز پیش: ناو در دریای سرخ (Red Sea) در حال حرکت به سمت جنوب یا جنوب غربی است (نزدیک سواحل عربستان سعودی، حدود ۱۰۰ کیلومتر فاصله از ساحل). تصاویر ماهواره‌ای اخیر (از جمله Sentinel-۲ در ۲۰ مارس و گزارش‌های چینی MizarVision/Vision) دقیقاً همین موقعیت را تأیید کرده‌اند.

آخرین رویداد مهم: ناو پس از آتش‌سوزی بزرگ در بخش لباسشویی (laundry area) در ۱۲ مارس ۲۰۲۶ (که بیش از ۳۰ ساعت طول کشید، بیش از ۲۰۰-۶۰۰ ملوان آسیب دیدند یا جابجا شدند، و بیش از ۶۰۰ نفر بدون تخت مناسب ماندند)، موقتاً از عملیات خارج شده و به سمت پایگاه Souda Bay در جزیره کرت یونان (Naval Support Activity Souda Bay, Crete) در حال حرکت است برای تعمیرات و بررسی علت آتش‌سوزی.

این تعمیرات بیش از یک هفته طول می‌کشد. ناو هنوز عملیاتی است (بدون آسیب به موتور یا سیستم‌های اصلی)، اما از عملیات مستقیم علیه ایران (Operation Epic Fury) خارج شده تا تعمیر شود.

