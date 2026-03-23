مذاکرهای با آمریکا نداشتهایم
بقائی، هرگونه مذاکره و گفتگو با آمریکا طی ۲۴ روز گذشته جنگ تحمیلی را رد کرد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی راجع به عقبنشینی آمریکا از موضع تهدید آمیز خود علیه زیرساختهای حیاتی ایران، اظهار داشت: طی چند روز گذشته پیامهایی از طریق برخی کشورهای دوست مبنی بر تقاضای آمریکا برای مذاکره جهت پایان جنگ واصل شد که به نحو مقتضی و طبق مواضع اصولی کشور به آنها پاسخ داده شد. در این پاسخها هشدارهای لازم درباره پیامدهای وخیم هرگونه تعرض به زیرساختهای حیاتی ایران داده و تأکید شد هرگونه اقدام علیه زیرساختهای انرژی ایران با واکنش قاطع، فوری و مؤثر نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد.
بقائی، همچنین هرگونه مذاکره و گفتگو با آمریکا طی ۲۴ روز گذشته جنگ تحمیلی را رد کرد و تصریح نمود که موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تنگه هرمز و شرایط پایان جنگ تحمیلی هیچ تغییری نکرده است.