به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی راجع به عقب‌نشینی آمریکا از موضع تهدید آمیز خود علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران، اظهار داشت: طی چند روز گذشته پیام‌هایی از طریق برخی کشورهای دوست مبنی بر تقاضای آمریکا برای مذاکره جهت پایان جنگ واصل شد که به نحو مقتضی و طبق مواضع اصولی کشور به آنها پاسخ داده شد. در این پاسخ‌ها هشدارهای لازم درباره پیامدهای وخیم هرگونه تعرض به زیرساخت‌های حیاتی ایران داده و تأکید شد هرگونه اقدام علیه زیرساخت‌های انرژی ایران با واکنش قاطع، فوری و مؤثر نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد.

بقائی، همچنین هرگونه مذاکره و گفتگو با آمریکا طی ۲۴ روز گذشته جنگ تحمیلی را رد کرد و تصریح نمود که موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تنگه هرمز و شرایط پایان جنگ تحمیلی هیچ تغییری نکرده است.

