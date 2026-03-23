به گزارش ایلنا، سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در شبکه ایکس نوشت: «عقب‌نشینی‌های چندباره دشمن، نتیجه پشتیبانی مردم در خیابان‌ها‌ از رزمندگان میدان است.

️ادامه نبرد تا تحقق اهداف ملی و میهنی صورت می‌گیرد.

️حضور حیرت‌انگیز مردم در ‎خیابان، کارآمدی میدان را رقم زده است و این رمز پیروزی‌ها و حماسه‌های بعدی است.»

